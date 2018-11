Arsenal, Emery: "Contenti a metà perché volevamo vincere"

Il gol di Lacazette ha regalato all'Arsenal un pareggio per 1-1 contro il Liverpool nel match all'Emirates Stadium. A termine della partita, il tecnico dei Gunners Unai Emery ha commentato il risultato: "Avremmo voluto vincere ma la prestazione è stata buona. Abbiamo spinto e fatto la gara, con il nostro assetto tattico e la spinta dei nostri tifosi che ci hanno dato energia. Siamo felici al 50% perché non abbiamo vinto. Abbiamo fatto bene per tutta la partita, ci prendiamo un pareggio ma sarebbe potuto essere qualcosa di più. Ogni match è un test per noi, l'importante è continuare il nostro percorso e non perdere", ha detto l'allenatore dell'Arsenal come riporta express.co.