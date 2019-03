Alla vigilia della sfida contro il Newcastle, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery in conferenza stampa ha parlato di Danny Wolbeck fuori da novembre per un infortunio alla caviglia e in scadenza di contratto a giugno: "Sta lavorando e sta iniziando a toccare la palla e lavorare sul campo: i suoi progressi con un infortunio così grande stanno andando molto bene. È difficile che torni a giocare in questa stagione, ma sta migliorando molto e forse il dottore ci dirà che può venire ad allenarsi con noi nelle ultime settimane di questa stagione. Dopo potrà parlare con il club del suo futuro".