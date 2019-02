© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, ha così commentato la sconfitta in casa del Manchester City: "Hanno mostrato la loro superiorità lungo tutti e novanta i minuti. Dobbiamo però ancora lavorare duramente per concedere meno occasioni agli avversari dentro la nostra area di rigore. Quando abbiamo provato ad attaccare ci hanno fatto capire di essere migliori di noi sotto certi aspetti del gioco. Non dobbiamo però disperarci per la classifica, serve pazienza: il vero distacco lo lamentiamo dal City e dal Liverpool".