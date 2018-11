Arsenal, Emery: "Dopo Wenger cambiato tutto per stimolare la squadra"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha parlato in una lunga intervista a Marca dei suoi primi mesi sulla panchina dei Gunners: "In estate facevo parte di una lista di 8 candidati per il dopo Wenger. Ho fatto un colloquio, mi sono preparato prima, avevo paura per il mio inglese ma in realtà non è mai stato un problema. Arrivare dopo un tecnico che è statolì 22 anni non era semplice, ho dovuto cambiare tante cose sotto tutti gli aspetti. Non per errori di Wenger, ma per ridare motivazioni a tutto l'ambiente. Ho dovuto aprire le finestre per cambiare aria, diciamo. Ai miei giocatori ho detto che eravamo al chilometro zero. Torreira? Inizialmente ha giocato poco perché ci sono delle gerarchie da rispettare. Il calcio inglese? Tutte le squadre hanno almeno 2 grandissimi giocatori. Qua ci sono i migliori, con le eccezioni di Real, Barcellona, Bayern, PSG e Juve. E ogni anno arrivano i migliori allenatori: Guardiola, Klopp, Mourinho, Sarri, Pochettino...".