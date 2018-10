Arsenal, Emery e il dubbio tra Cech o Leno: "Ho fiducia in entrambi"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'Arsenal alle ore 14.30 scende in campo contro il Crystal Palace, nella domenica di Premier League. Parlando a poche ore di distanza dall'incontro, Unai Emery, manager dei Gunners, ha ammesso di essere in difficoltà sulla scelta del portiere da schierare nell'undici ufficiale contro le Eagles. "Petr è ok per domenica, e devo ancora decidere se metterlo dal primo minuto oppure no. Abbiamo grande fiducia nei nostri portieri, e sono molto felice del lavoro che stanno facendo con i preparatori. Non sarà una decisione facile, ma è positivo: entrambi stanno giocando ottime partite. Adesso siamo contenti del rendimento di Leno, anche se prima dell'infortunio pure Cech stava andando bene".