Arsenal, Emery elogia Lacazette: "Volevo prenderlo quando ero al PSG"

Fonte: Sky Sports UK

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, manager dell'Arsenal, ha parlato del suo attaccante Alexandre Lacazette, svelando un retroscena di mercato, a lui legato, di quando allenava il PSG. Queste le parole dell'allenatore spagnolo: "Quando sono arrivato a Parigi, pensammo subito di acquistare Lacazette: ci piacevano molto le sue caratteristiche e le sue qualità. Ha le capacità per giocare su certi livelli, anche se non riuscimmo ad intavolare la trattativa per le difficoltà di comunicazione tra il PSG e il Lione".