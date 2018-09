Arsenal, Emery: "Gara molto difficile ma è venuta fuori la nostra qualità"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Watford, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha commentato la prestazione dei Gunners: "La squadra ha sofferto per 90 minuti perché era una gara molto competitiva ma ha lavorato sodo. Penso che siamo migliorati ed è positivo per avere continuità e continuare a migliorare. È chiaro che stiamo migliorando nel diventare più competitivi nei momenti difficili. La nostra qualità è in campo quando ne abbiamo bisogno. Ci prepareremo per ogni partita come questa, vogliamo migliorare e darci delle opportunità, speriamo di fare bene e continuiamo sulla nostra strada".