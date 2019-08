Arsenal, Emery: "Il mercato ci ha migliorati. Capitano? Ne abbiamo tre"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Conferenza stampa in casa Arsenal a -1 dall'inizio della sua Premier League per Unai Emery, in vista della gara contro il Newcastle. "Sono felice e soddisfatto del lavoro estivo del club sul calciomercato, adesso siamo pronti per partire. La società ha fatto di tutto per rinforare la squadra. Tierney e David Luiz hanno esperienza a grandi livelli, ci aiuteranno. Il capitano? Koscielny se n'è andato cinque giorni fa, dobbiamo decidere. Per adesso ci sono Xhaka, Ozil e Nacho. Obiettivi per la stagione? Sarà difficile ma abbiamo l'ambizione e la motivazione di fare il massimo in tutte le competizioni. Vogliamo essere nelle prime quattro ma adesso Manchester City e Liverpool sono più avanti. Noi siamo con Tottenham, Chelsea e Manchester United ma dietro hanno lavorato bene sul mercato altre come Everton, West Ham, Leicester, Wolverhampton e Watford".