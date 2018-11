© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bournemouth: "Sono passati due anni dall'ultima volta in Champions ed è la prima cosa che vogliamo riconquistare. Sappiamo che il livello della Premier League è molto alto. Ma il nostro primo obiettivo è riprenderci un posto in Champions League. Sappiamo che sarà difficile".