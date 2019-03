Arsenal, Emery: "Il Rennes si merita gli ottavi, dobbiamo rispettarlo"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'allenatore dell'Arsenal Unai Emery, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League col Rennes, ha parlato così: "Siamo abituati a giocare tante partite in una settimana, sono sicuro che domani ogni giocatore sarà nelle migliori condizioni. Ci aspetta una gara molto importante col Rennes, dobbiamo fare tutti il nostro lavoro a livello individuale e collettivo".

Su Aubameyang e il rigore sbagliato col Tottenham: "L'importante è creare occasioni da rete. Il rigore è sbagliato è comunque un'occasione, sono convinto che Aubameyang si riscatterà non appena ne avrà la possibilità".

Sul Rennes: "Dobbiamo rispettarlo. È una squadra che ha giocato benissimo nelle due partite contro il Betis, si è meritata di essere agli ottavi. Hanno una grande organizzazione di gioco sia in difesa che in attacco. Ci serviranno senza dubbio due grandi performance per passare il turno".