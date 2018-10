Arsenal, Emery: "L'assenza di Mkhitaryan non ci preoccupa"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, manager dell'Arsenal, è intervenuto prima della sfida di Europa League contro il Qarabag. Ecco le sue parole sul caso Mkhitaryan riportate da Sky Sport: "Sicuramente è una questione personale, per questi motivi non è qui. Ma abbiamo giocatori in grado di sostituirlo. Tutti devono essere pronti a giocare: chi non c'è come Mkhitaryan verrà sostituito da altri".