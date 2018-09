Arsenal, Emery: "Mi gioco ogni titolo. Gazidis? Grande persona"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Vorskla in Europa League. "Ogni titolo per noi è veramente importante. Nel 2000 l'Arsenal ha giocato contro il Galatasaray e non ha vinto. Poi nel 2006, in Champions, ed è andata a finire nella stessa maniera. Nella mia carriera l'ambizione è molto importante per migliorare. Gazidis? Nei primi tre mesi è stato molto importante per me perché è una grande persona, oltre la professione. La nostra relazione è stata molto stretta, abbiamo parlato molto di calcio, di management, di quanto è grande l'Arsenal e delle nostre responsabilità. Rispetto la sua decisione".