L'Arsenal non sta vivendo una fase di storia semplice, soprattutto dal punto di vista dei risultati sportivi. Unai Emery, allenatore dei Gunners, si è confidato anche sul suo futuro in un'intervista rilasciata al microfono di Sky Sports UK: "Ogni volta che ci parlo, il club mi trasmette sempre una determinata calma, che a mia volta provo a trasmettere a giocatori e tifosi. Siamo ben consapevoli di avere un obiettivo importante questa stagione, e non ne sento la pressione. Sono esigente nei miei confronti e mi sento responsabile".