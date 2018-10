Arsenal, Emery: "Non mi fido del Qarabag: serve grande rispetto"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

"Dobbiamo portare profondo rispetto al Qarabag". Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, presenta la gara di domani contro gli azeri in Europa League. "E' una competizione importante per noi e dobbiamo rispettare l'avversario. E' vero, hanno perso 2-0 contro lo Sporting a Lisbona, ma hanno giocato bene. Le loro gare contro l'Atletico della scorsa stagione rappresentano un segnale per noi: abbiamo fiducia nei nostri mezzi ma servirà attenzione".