Arsenal, Emery: "Non possiamo competere con Liverpool e Man City"

Al termine della sfida di ICC contro il Real Madrid, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha parlato degli obiettivi stagionali dei Gunners, tirando fuori dalla corsa alla Premier League la sua squadra: "Dobbiamo essere realistici perché il divario tra noi e City e Liverpool è di tanti punti. Dobbiamo ridurre il gap ed essere più competitivi. E ciò che dobbiamo fare è migliorare in difesa senza perdere le nostre qualità offensive. Penso che siamo migliorati la scorsa stagione, ma non è stato sufficiente per qualificarsi in Champions. Sono ottimista, possiamo fare un passo avanti per arrivare fra le prime quattro".