Arsenal, Emery: "Non so se Xhaka sarà ancora il nostro capitano"

L'allenatore dell'Arsenal, Unai Emery, ha presentato così in conferenza stampa la gara di EFL Cup in programma domani contro il Liverpool: "Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, dobbiamo essere più forti tutti insieme. Oggi ho parlato con Ozil, domani sarà della partita. Conosciamo le sue qualità, ci serve la sua consistenza. Lo voglio rivedere come durante la preparazione estiva".

Caso Xhaka?

"Non è facile per lui e la squadra. È triste, direi devastato in questo momento. Sa cos'ha sbagliato, ogni calciatore ha bisogno del supporto dei suoi tifosi. Gli abbiamo suggerito di chiedere scusa".

Sarà ancora il capitano dell'Arsenal?

"Prima di tutto dobbiamo recuperare l'uomo, così come il giocatore. Poi vedremo, step by step. La cosa importante per me è la partita di domani adesso e Xhaka non ci sarà. Resterà a Londra per allenarsi".