© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Arsenal a caccia di punti qualificazione ai sedicesimi di Europa League nel match in programma domani contro l'Eintracht Francoforte. Unai Emery, tecnico a forte rischio esonero per periodo fortemente negativo dei Gunners, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro i tedeschi: "Le voci sul mio esonero? Il mio compito è esclusivamente quello di preparare la partita di domani e pensare solo a quella, per far dare alla squadra il meglio che ha. Giochiamo in casa, di fronte al nostro pubblico, quindi cercheremo di mettere in campo tutta l'energia che ci trasmetteranno. Sappiamo che per le recenti prestazioni c'è delusione, anche fra i tifosi, ma adesso dobbiamo solo pensare alla agra di domani. Se i giocatori sono dalla mia parte? Sì, certo. E lo hanno dimostrato. Questo il momento più difficile nella mia carriera da allenatore? Come allenatore ogni momento, ogni giorno, ha le sue difficoltà. Allenare l'Arsenal è un compito fantastico ma anche molto complesso. Quando vinci hai il sostegno di tutti, ma appena i risultati non ti sostengono emergono i primi dubbi. Dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi che siamo in campo per dare tutto. Solo così potremo riconquistare la loro fiducia. So che non stiamo dando davvero il 100% ma domani abbiamo un'ottima occasione per cambiare tutto questo".