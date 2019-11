Arsenal, Emery non teme l'esonero: "La società è dalla mia parte"

Unai Emery non ha paura di essere esonerato. Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico dell'Arsenal ha parlato così della sua panchina in bilico: "Il club mi sta dando il suo sostegno e lo apprezzo molto. Ho la responsabilità di ribaltare questo momento difficile, dobbiamo ritrovare la fiducia ed essere più compatti. La società mi dà la forza di cui ho bisogno", le parole dell'allenatore spagnolo.