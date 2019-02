© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha commentato il successo per 3-0 contro il Bate Borisov e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ai microfoni di Sky Sport: "Come è stato il ritorno in campo di Ozil? Ha giocato molto bene stasera, ci ha aiutato come volevamo. E' stato perfetto e continuiamo così".