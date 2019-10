© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery ha rivelato che la scelta di mettere Ozil fuori squadra è stata presa in comune accordo con la dirigenza: "Qui, abbiamo una strategia concordata come club e come squadra. Perché la cosa più importante è il club, la squadra e la ricerca di uno spettacolo. In precedenza abbiamo tutti parlato tra di noi per prendere una decisione. So che tutti i sostenitori vogliono sapere qualcosa, ma ora non è il momento. Penso che non sia il momento di parlare di lui".