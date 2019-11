© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Watford, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha detto: "Il risultato non è buono. Stavamo vincendo 1-0, dovevamo segnare il secondo goal perché in un momento avrebbero potuto pareggiare e lo hanno fatto. Non possiamo essere orgogliosi del nostro risultato. Dopo il primo gol volevamo gestire il risultato ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo creato alcune possibilità, come loro e hanno segnato: questa è la differenza. Ozil? Ha giocato bene e ha lavorato bene. È un passo per lui e importante per noi. Quando tornerà Xhaka? Non lo so esattamente".