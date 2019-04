© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il manager dell'Arsenal Unai Emery ha presentato il match contro l'Everton ai microfoni di Sky Sports: “Ozil in campo dal primo minuto e capitano? E’ una cosa normale, si è meritato la fascia da capitano. Non gioca titolare dal 26 dicembre? Noi pensiamo alla prossima partita dopo l’ultima, in casa, in cui ha giocato una bellissima gara. Quanto sei felice delle sue prestazioni? Ha giocato in molti sistemi di gioco, sta aiutando la squadra come tanti giocatori e abbiamo deciso di farlo giocare nei titolari. Cerchiamo sempre di far giocare chi sta meglio”.