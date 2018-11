Arsenal, Emery: "Pensiamo partita dopo partita, domani c'è il Vorskla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inevitabile "distrazione" Tottenham per l'Arsenal, che sta preparando la sfida al Vorksla ma essendo già qualificata, per Unai Emery potrebbe essere il momento di qualche novità di formazione: "Stiamo pensando alla prossima partita - ha detto il tecnico in conferenza stampa - e la prossima partita è domani. Stiamo apportando alcuni cambiamenti alla formazione per dare a tutti delle possibilità. La partita di domenica è importante, ma in primo luogo dobbiamo pensare a domani. Vogliamo giocare e vincere, e anche lavorare con giocatori diversi perché abbiamo bisogno di tutti".