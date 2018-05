Arsenal, Emery prepara la rivoluzione: un rinforzo per reparto

Il nuovo Arsenal di Unai Emery è pronto a prendere forma. Tanti i giocatori accostati ai Gunners in queste ore, con un possibile rinforzo per reparto. Tra i pali c'è l'idea spagnola Sergio Rico (Siviglia) oltre a quella tedesca Bernd Leno (Bayer Leverkusen), mentre in difesa gli obiettivi sono i "soliti" Kalidou Koulibaly (Napoli), Daniele Rugani (Juventus) e Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund), ma anche il terzino prossimo allo svincolo Stephan Lichtsteiner. A centrocampo piacciono Lorenzo Pellegrini della Roma e Jean Seri del Nizza. Infine l'attacco, dove il solito Riyad Mahrez stuzzica non poco le fantasie londinesi. Suggestioni destinate a diventare presto vere e proprie trattative per riportare al più presto l'Arsenal ai fasti del passato.