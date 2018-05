Arsenal, Emery: "Ringrazio Wenger per l'eredità che mi ha lasciato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Unai Emery, neo tecnico dell'Arsenal, si è presentato in conferenza stampa nel giorno del suo insediamento sulla panchina dei Gunners: "Ringrazio la famiglia Kroenke e tutta la società con la quale ho avuto un lungo colloquio che mi ha fatto ancora di più capire l'importanza di questo club. Ringrazio ovviamente Arsene Wenger, che mi ha lasciato una grande eredità, da lui ho imparato tutto del calcio. Il mercato? Oggi non voglio parlare di questo, né dei singoli giocatori. Nelle prossime ore parlerò faccia a faccia con ogni singolo elemento della rosa per capire meglio".