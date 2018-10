Arsenal, Emery: "Serviva dare minuti a chi ha giocato meno"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery ha analizzato il rotondo successo (0-3) del suo Arsenal sul campo del Qarabag. Queste le sue parole, mandate in onda da Sky Sport: "È stata una partita complicata, però dovevamo dare minutaggio a tanti ragazzi che non hanno giocato abbastanza. Abbiamo conquistato tre punti, i loro tifosi hanno spinto tanto, abbiamo sofferto nei momenti in cui era neccessario farlo. Sono contento, queste gare danno continuità e responsabilità a ragazzi che non vengono utilizzati spesso come altri in Premier".