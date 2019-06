© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' sfida tra Arsenal e Manchester United per Thomas Meunier. Il difensore in uscita dal Paris Saint-Germain sembra vicino all'approdo in Premier League ma i Gunners pare che in questo momento siano in vantaggio dopo che Unai Emery si sia scomodato di persona per telefonare al suo ex giocatore e convincerlo ad approdare a Londra, in modo da anticipare così le mosse del Manchester United.