L'Arsenal affronta il Napoli forte del doppio vantaggio maturato all'andata: al San Paolo, però, sarà tutta un'altra partita e il tecnico dei Gunners, Unai Emery, cerca di mantenere alta la concentrazione dei suoi: "Dopo l'andata sappiamo che abbiamo un vantaggio, ma vogliamo andare avanti e giocare come all'andata. La qualificazione è al 50 e 50, noi cercheremo di giocare con personalità sapendo che sarà difficile come ogni partita giocata a Napoli. I tifosi tiferanno contro di no e spingeranno la loro squadra, noi dovremo fare una partita attenta a livello mentale. Abbiamo tanto rispetto per il Napoli, ma anche per la nostra performance" sono state le sue parole ai microfoni di Sky.