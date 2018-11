© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Unai Emery, manager dell'Arsenal, è intervenuto al termine del match vinto contro il Vorskla Poltava (0-3 il risultato finale). Ecco le parole ai microfoni della UEFA e riportate da Sky Sport:

Diciotto partite senza sconfitte. Una situazione perfetta prima del match contro il Tottenham.

"Noi stiamo pensando a questa grande partita, sarà complicata sia per noi che per loro. Ma noi siamo pronti per questo grande match davanti ai nostri tifosi. Siamo molto contenti per l'atmosfera che abbiamo creato. Abbiamo giocato molto bene questa sfida, ma anche il Tottenham ha espresso un buon calcio contro l'Inter. Sarà una gara complicata per entrambe".