Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, ha parlato della prestazione di Mesut Ozil e dell'Europa League dopo la vittoria contro il BATE Borisov: "Ad Ozil gli ho detto di andare avanti così, essere disponibile come oggi e come nelle ultime due settimane. Oggi sono contento di quanto ha fatto, perché è ciò che vogliamo da lui. La vittoria dell'Europa League? E' molto difficile vincere questa competizione, basti pensare che negli ultimi anni l'hanno vinta squadre come l'Atletico Madrid e il Manchester United".