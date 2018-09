© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa: "Andiamo molto d'accordo con Ozil e tra noi va tutto bene. Non è il caso di parlare di ciò che scrivono i giornali. Ho un ottimo rapporto con lui e professionalmente lo stimolo affinché possa migliorare per darci sempre maggiore qualità".