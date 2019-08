Arsenal, Emery su Ozil e Kolasinac: "Stiamo gestendo la situazione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è grande preoccupazione in casa Arsenal per la situazione di Ozil e Kolasinac, posti sotto scorta dopo essere finiti al centro di una guerra tra gang. I due giocatori non hanno potuto giocare contro il Newcastle e il tecnico Unai Emery a riguardo ha detto: "Il club sta gestendo questa situazione. Vogliamo essere disponibili con loro. Saranno disponibili la prossima settimana? Non lo so".