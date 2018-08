Arsenal, Emery sull'addio di Wilshere: "Cessione decisa in 15 minuti"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il West Ham. Una gara che vedrà protagonista anche Jack Wilshere, passato in estate agli Hammers dopo 17 anni con la maglia dei Gunners. "Abbiamo parlato un quarto d'ora prima che partisse: la prima cosa che contava per me era il rispetto per la sua carriera, poi lui ha scelto il meglio per il suo futuro", ha detto Emery commentando il retroscena sulla cessione del centrocampista (tornato inizialmente all'Arsenal in estate dopo il prestito al Bournemouth).