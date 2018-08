Arsenal, Emery sull'assenza di Ozil: "Non stava bene, decisione comune"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultime si era vociferato di un litigio tra Mesut Ozil e Unai Emery che proprio per questo avrebbe lasciato fuori il tedesco dalla gara contro il West Ham. Tuttavia il tecnico dell'Arsenal dopo la vittoria conquistata contro gli Hammers ha detto: "Sì, era malato e ieri abbiamo deciso con il dottore e con lui che non avrebbe giocato, oggi è qui e con la squadra anche perché si sente meglio, ma non ha giocato perché non stava bene ieri".