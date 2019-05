Arsenal, Emery: "Terzo gol importante, ci prepareremo per il ritorno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un punteggio favorevole che potrebbe regalare la finale all'Arsenal. Unai Emery ha analizzato il successo ottenuto dai gunners contro il Valencia ai microfoni di BT Sport. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della UEFA: "Nella gara di andata volevamo ottenere un buon risultato, sapendo che sarebbe stato difficile. Dopo il primo gol la nostra reazione è stata molto buona. Abbiamo sfruttato i nostri momenti, i gol nel primo tempo ci hanno dato fiducia. Volevamo vincere e non concedere un’altra rete, ma dovevamo anche giocare. Il terzo gol è arrivato alla fine, per noi è stato importante, ma le possibilità di passare il turno continuano ad essere 50 e 50".

L'ex tecnico del Siviglia ha anche analizzato la prestazione della squadra di Marcelino: "Il Valencia è una buona squadra. Ha schierato giocatori forti in difesa e a centrocampo. Sono forti nei calci piazzati, hanno segnato e abbiamo faticato in queste situazioni. Continueremo a lavorare su ciò che possiamo migliorare, ma nell’arco dei 90 minuti possiamo essere felici della prestazione. Ora ci prepareremo nello stesso modo per la gara di ritorno, sappiamo che sarà molto difficile", ha concluso Emery.