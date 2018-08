Arsenal, Emery: "Torreira si sta allenando bene. Voglio che cresca ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Unai Emery, manager dell'Arsenal, ha così parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del derby di Londra che andrà domani in scena contro il Chelsea, concentrandosi soprattutto sul nuovo arrivato Lucas Torreira, ex Samp: "È ok, si sta allenando bene. Sta imparando l'inglese, ma capisce tutte le indicazioni che gli chiedo. Voglio che continui a crescere così che possa essere lui il titolare. È sia un numero sei che un otto, e non è l'unico".