Arsenal, Emery: "Tre punti importanti ma c'è ancora tanto da migliorare"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Prima vittoria conquistata in campionato dall'Arsenal che si è sbloccato battendo 3-1 in rimonta il West Ham. Dopo la gara Unai Emery sulla prestazione dei Gunners ha detto: "I tre punti erano molto importanti, oggi ho visto cose buone, ma anche cose da migliorare. Era molto importante per i nostri tifosi: dopo l'1-0, la squadra stava migliorando, i giocatori entrati hanno fatto la differenza, è per questo che sono felice ma ci sono cose che dobbiamo migliorare. La vittoria dà fiducia ai giocatori, nel primo tempo avevamo bisogno di calma ma poi abbiamo dimostrato di poter giocare con equilibrio e vincere la partita".