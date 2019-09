© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha parlato ai microfoni di beIN Sports a margine del pari sul campo del Manchester United: "Volevamo vincere, ma il pareggio credo sia il risultato più giusto. Hanno avuto momenti positivi come noi, ma credo che la cosa più importante sia ritrovare i tre punti nel prossimo match contro il Bournemouth. È un buon punto, è stata un'ottima esperienza per alcuni nostri giovani. Questo è lo spirito che voglio, ho visto buone qualità individuali. Il gol di Aubameyang? Per me è chiaro, il VAR decide se il gol è valido o no. L'assistente avrebbe dovuto attendere la fine dell'azione per alzare la bandierina. Quando la Premier ha deciso di usare il VAR avevo già espresso la mia soddisfazione. In Europa si usa più che qua".