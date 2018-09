Arsenal, Emery: "Vittoria importantissima, tre punti fondamentali"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, manager dell'Arsenal, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Everton (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole durante la conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale del club londinese: "La vittoria è veramente importante per noi. Possiamo analizzare il match, ma l'importante è aver conquistato tre punti. Nei 90' ci sono momenti in cui attacca l'avversario, momenti in cui possiamo attaccare noi. Cech ha compiuto diversi interventi nel loro momento migliore. Abbiamo concesso qualcosa all'Everton, ma nella ripresa abbiamo cambiato ritmo".