Arsenal, Emery: "Vogliamo fare qualcosa di importante per il club"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima della finale di Europa League contro il Chelsea, il manager dell'Arsenal Unai Emery ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Questo titolo è il nostro primo obiettivo. Vogliamo goderci questa serata e giocare per ottenerlo ma soprattutto fare qualcosa di importante per l’Asenal. Questo titolo ci darebbe la possibilità di giocare in Champions League l’anno prossimo e questo è il secondo obiettivo”.