Arsenal, fiducia in merito al rinnovo di Aaron Ramsey

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsenal fiducioso in merito al rinnovo di Aaron Ramsey. Come riporta il Mirror, i Gunners sono infatti sicuri di convincere il centrocampista gallese a prolungare il suo accordo, attualmente in scadenza a giugno 2019. Ramsey, in questi mesi, ha attirato l'interesse delle big di tutta Europa.