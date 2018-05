Arsenal fuori, Condò: "Con Sarri al Chelsea Wenger ideale per Napoli"

Le sue parole

Paolo Condò, giornalista Sky, ospite negli studi per le semifinali d'Europa League, si è così espresso: "Marsiglia, come la Lazio, ha patito un sovraritmo incredibile del Salisburgo. Forse della tecnica straordinaria sulla trequarti, la formazione di Rudi Garcia ha ancora delle lacune in difese, che spesso paga. Wenger? Secondo me l'Italia completerebbe la sua carriera e lo completerebbe come allenatore. Parlando per giocare, se Sarri dovesse andare davvero al Chelsea, Wenger sarebbe l'ideale per la piazza azzurra, una idea molto interessante".