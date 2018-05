Arsenal, i rimpianti di Wenger: "Fummo vicini a Ronaldo, Messi e Piqué"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal sito ufficiale dei Gunners, il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha ripercorso la sua carriera a poche settimane dal suo addio, raccontando anche qualche aneddoto di mercato sui colpi mancati: "Siamo stati vicinissimi ad acquistare Cristiano Ronaldo. Venne a Londra con la madre, ma poi si inserì il Manchester United e l'allenatore portoghese Carlos Queiroz fece la differenza. Ci provammo anche per Messi e Piqué, tentammo di prenderli dal Barcellona insieme a Fabregas, ma le trattative non andarono in porto a causa dei loro agenti. Alla fine arrivò solo Fabregas, un calciatore eccezionale con un cervello fatto appositamente per giocare a calcio".