Arsenal, tweet per Henry: "Non vediamo l'ora di vederti contro Vieira"

Ha fatto la storia dell'Arsenal, Thierry Henry, per tanti il più forte attaccante che abbia mai vestito la maglia dei Gunners. Da poche ore Titì è il nuovo allenatore del Monaco, in Francia ritroverà anche un suo vecchio compagno di squadra. E il club inglese ha voluto congratularsi col suo ex calciatore per il traguardo raggiunto. "Buona fortuna! Una grande opportunità - si legge sull'account Twitter dell'Arsenal - con un club vicino al tuo cuore. Facciamo tutti il tifo per te. Non vediamo l'ora di vederti contro Patrick Vieira e il Nizza".



Bon chance, @ThierryHenry! 🤞

A big opportunity with @AS_Monaco, a club close to your heart - and we'll all be rooting for you 🙌

(P.S. - We can't wait to see you go head-to-head with @OfficialVieira and @OGCNice 😉) pic.twitter.com/1DJtdLneHI

— Arsenal FC (@Arsenal) 13 ottobre 2018