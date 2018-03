Arsenal, il Friburgo prova a convincere Mertesacker

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A settembre spegnerà 34 candeline e il suo contratto con l'Arsenal scadrà il prossimo 30 giugno. Per questo Per Mertesacker saluterà Londra e i Gunners al termine della stagione in corso, per appendere le scarpe al chiodo oppure per tornare in patria e chiudere la sua carriera in Germania. Sport Bild fa sapere che il difensore nato e cresciuto a Hannover ha ricevuto una proposta dal Friburgo, club che sta provando a convincere il calciatore a giocare per almeno un'altra stagione.