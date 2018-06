Arsenal, il futuro di Wilshere ancora incerto: West Ham in pole

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Jack Wilshere è ancora molto incerto. Il centrocampista inglese ha un contratto in scadenza con l'Arsenal e non ha ancora rinnovato. Diversi sono i club che seguono con attenzione la situazione di Wilshere ma stando a quanto riporta il Daily Star il West Ham è in pole per il suo futuro.