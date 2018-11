Arsenal, il Liverpool si tira fuori dalla corsa a Ramsey

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Liverpool si tira fuori dalla corsa ad Aaron Ramsey. Ieri l'Arsenal ha comunicato in via ufficiale al centrocampista gallese che il suo contratto non sarà rinnovato, ma i Reds avrebbero fatto sapere, secondo i media britannici, di non essere intenzionati a portare avanti un'offensiva. In Italia, Ramsey piace a Inter, Juventus e Milan.