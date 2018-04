Arsenal, il saluto dei tabloid ad Arsene Wenger: "Driven out"

© foto di Lazzerini

Lungo ed emozionato saluto del Daily Telegraph ad Arsene Wenger. "Driven out" il titolo scelto, un modo per dire come Wenger sia stato 'fatto sparire', accompagnato all'uscita dal club londinese. All'interno, sopra una bella foto del francese, il tributo: "The man who changed our game forever", ovvero "L'uomo che ha cambiato il nostro gioco pe sempre".

Anche il Mirror si unisce al titolo "Driven out", mentre il Daily Express scrive semplicemente "Wenger out".

Il The Sun invece sceglie un approccio più diretto per parlare di Arsene Wenger e titola "Sacked", ovvero "Licenziato". Sullo sfondo il tecnico francese di spalle con in mano una borsa in procinto di lasciare lo stadio.