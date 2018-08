Arsenal, il talento inglese Nelson verso il prestito all'Hoffenheim

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Reiss Nelson verso l'Hoffenheim. Secondo quanto raccolto dalla Bild, il giovane esterno offensivo dell'Arsenal si trasferirà in prestito in Bundes per una stagione. Il classe '99 è stato finora uno dei punti fermi della Nazionale Under 19 inglese, attirando anche l'interesse del Real Madrid.