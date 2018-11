Arsenal, il talento Pleguezuelo: "Esordio splendido. Voglio restare qui"

© foto di Imago/Image Sport

È il nuovo gioiello di casa Arsenal e ha debuttato lo scorso 31 ottobre in prima squadra, nel match di Carabao Cup vinto contro il Blackpool. Julio Pleguezuelo, difensore centrale classe 1997, ha raccontato a Marca le sue sensazioni: "È stato tutto spettacolare, è successo rapidamente. Un'esperienza incredibile debuttare in prima squadra, una ricompensa per tutti i sacrifici. Se continuerò così, avrò sicuramente altre opportunità, in campionato o Europa League. Davanti a me ho difensori di grande esperienza e qualità. Sono un esempio e uno stimolo. Il più forte? Ozil, da lui si impara tanto, è di un altro livello. Riceve critiche ingiuste. Bellerin e Monreal mi danno consigli, mi hanno aiutato molto qui e mi hanno incoraggiato il giorno del debutto pur non essendo convocati. Ljungberg? Ho un ottimo rapporto con lui, mi ha aiutato molto. Spero abbia una possibilità in Premier, ha una mentalità molto aperta e studia bene le partite. Offerte? Al momento penso solo all'Arsenal, mi piacerebbe continuare qui o in Premier. Dalla Spagna mi hanno cercato ma non è mia intenzione tornarci ora".